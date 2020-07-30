Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, kurban bayramı tarihleri belli olurken kurban fiyatları merak edilmeye başlandı. İslam alemi dini görevlerini yerine getirmek için hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına göre fiyat araştırmasına girişti. Konuya yönelik en son açıklama ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'tan geldi. Yapılan açıklamada büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi. Peki Kurban fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Kurban Bayramına kısa süre kala vatandaşlar kurban fiyatlarını merak etmeye başladı. Bayram hazırlığı içerisinde olan kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş fiyatları değişiklik gösteriyor. Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişebiliyor.
İşte küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları;
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.
Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi.
Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.
Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyrettiği bilgisini verdi.
Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterecek. Buna göre büyükbaş için 5 ila 30 bin, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 TL arasında fiyatlar değişiklik gösterecek.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.