Malatya ve Manisa bayram namazı saati: Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılda idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlk gün 31 Temmuz 2020 Cuma sabahı Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek bayram namazı kılacak ve dualar edecek. Bu bağlamda Malatya ve Manisa bayram namazı saatini öğrenmek isteyenler Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

MALATYA VE MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Malatya ve Manisa bayram namazı saati ile ilgili detaylar şöyle;