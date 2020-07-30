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Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

’den ve sağanak yağış uyarısı! ? İl il hava durumu raporu

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bayramda dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu uyarılarını araştırıyor. Arefe günü ve bayramda bazı illerimizde sıcaklık değerleri yüksek bazı illerimizde ise sağanak yağış beklenmektedir. Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili süresince hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise 1 ile 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki ? İl il hava durumu raporu! İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:17 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:23 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

tarafından ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülke geneli sıcaklık değerleri merak edilirken, bazı illerimizde sağanak yağış hakim olacak. Özellikle Sinaop, Samsun, Ordu gibi yerlerde yağışlar etkisini gösterecek. Bayramda dışarı çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları dikkate alan vatandaşlar il il hava durumu raporuna göre hareket ediyor. Peki ? İşte il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ HAVA DURUMUNU DUYURDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Son olarak MGM'den ülkemizin bazı illerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. 4 günlük kurban bayramında seyahat edecek olan vatandaşlar il il hava durumuna bakıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporlarına ilişkin bilgiler…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

BAYRAMIN 1.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 2.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

BAYRAMIN 3.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 4.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

İl merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun: 27-29, Sinop: 25-27, Ordu: 26-28, Kastamonu: 30-32, Tokat: 29-31, Çorum ve Amasya: 31-33 derece olarak bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu
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