Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

Meteoroloji tarafından son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülke geneli sıcaklık değerleri merak edilirken, bazı illerimizde sağanak yağış hakim olacak. Özellikle Sinaop, Samsun, Ordu gibi yerlerde yağışlar etkisini gösterecek. Bayramda dışarı çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları dikkate alan vatandaşlar il il hava durumu raporuna göre hareket ediyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ HAVA DURUMUNU DUYURDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Son olarak MGM'den ülkemizin bazı illerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. 4 günlük kurban bayramında seyahat edecek olan vatandaşlar il il hava durumuna bakıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporlarına ilişkin bilgiler…