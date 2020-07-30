Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi

Muğla'nın Milas ilçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkisinde bulunan 280 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar lira) gayrimenkulü, Sakarya'da tapu müdürlüğünde sahte evraklarla satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılar, Milas Tapu Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde yakalanırken, Milas Kaymakamı Eren Arslan, dolandırıcılığı önleyen tapu personelini ödüllendirdi.







'SATIŞTAN HABERİM YOK'

Dolandırıcılar, Milas ilçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkisinde bulunan ve değeri 280 milyon dolar olan 15 parselden oluşan 800 dönüm araziyi sahte evraklarla satmaya çalıştı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ne gelen 5 kişi sahte evraklarla arazinin satışını yapmaya çalışırken, Milas Tapu Müdürlüğü personeli durumdan şüphelendi. Arazi için başlatılan işlemler sırasında Sakarya'daki tapu müdürlüğü, Milas İlçe Tapu Müdürlüğü'nden yetki talep etti. Milas'ta görevli tapu personeli arsa sahibine ulaşarak satıştan haberi olup olmadığını sordu. Arsa sahibinin satıştan haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir işlem başlatmadığını ifade etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.







TAPU MEMURUNA ÖDÜL

Güvenlik güçleri ve kurumların bilgisi dahilinde operasyon başlatıldı. Devir teslim ve imza için Kocaali Tapu Müdürlüğü'ne davet edilen 5 kişi gözaltına alınarak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bir avukatın da olduğu öğrenildi. Dolandırıcıların, arazi sahibinin kimliğini yasa dışı yollardan ele geçirdiği tahmin ediliyor.







Dolandırıcılık olayını fark eden tapu memurunun ödüllendirildiğini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Sakarya Tapu Müdürlüğü Milas Tapu Müdürlüğümüzden yetki talep ediyor. Talebi inceleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi herhangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Sakarya Tapu Müdürlüğünü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar. Arazinin bulunduğu bölgenin çok değerli olduğunu ifade edebilirim" dedi.

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