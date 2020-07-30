Pınar Gültekin'in katiline eşi boşanma davası açtı

Muğla'da üniversite öğrencisi
Pınar Gültekin'i
(27) vahşice öldüren
Cemal Metin
Avcı'nın (32) eşi
Eda Avcı (28),
boşanmak için mahkemeye
başvurdu.
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın korkunç olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran genç kadın, Avcı'dan boşanmak için dün avukatı Doğukan Uzakgiden ile Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim etti. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.