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'in katiline eşi boşanma davası açtı

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Pınar Gültekin'in katiline eşi boşanma davası açtı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) eşi Eda Avcı (28), boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın korkunç olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran genç kadın, Avcı'dan boşanmak için dün avukatı Doğukan Uzakgiden ile Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim etti. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.
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Pınar Gültekin'in katiline eşi boşanma davası açtı
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