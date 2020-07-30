Rize ve Sakarya bayram namazı saati: Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılda idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlk gün 31 Temmuz 2020 Cuma sabahı Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek bayram namazı kılacak ve dualar edecek. Bu bağlamda Rize ve Sakarya bayram namazı saatini öğrenmek isteyenler Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

RİZE VE SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Rize ve Sakarya bayram namazı saati ile ilgili detaylar şöyle;