Son dakika haberi: Kan donduran iddia: "Babam olmasaydı bize tecavüz edeceklerdi, kapıları..."

İfadesi alınan Çaylı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hürriyete konuşan Serpil Ünal, "Babam gelmeseydi bize orada tecavüz edeceklerdi. Ormanlık yolda bizi orada kesseler bir ay bulamazlardı" dedi.

Eşiyle boşanma aşamasında ve bir çocuk babası olan Murat Çaylı (38), adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis yattıktan sonra açık cezaevine çıkma hakkı kazandı ve pandemi sürecinde tahliye edildi. Çaylı iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları anlattı: "Öyle bir şey olmadı. Aracımı mıcıra kaptırdım. Sağ sol yapıp zikzak çizip takla atmak üzereyken zorla yolun ortasında durdum. O sırada Zeki dayı olarak tanıdığımız kişi yanımıza gelip 'Ne oldu bir şey mi oldu' diye sordu. 'Kaza yapıyorduk ama bir şey olmadı' dedik ve yolu açtım. Bunlar geçtiler. Taciz etme, yol kesme gibi bir durum yok. Yalan konuşuyorlar."

Kaynak: Hürriyet