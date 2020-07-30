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haberi: Kan donduran iddia: "Babam olmasaydı bize tecavüz edeceklerdi, kapıları..."

'ta yaşayan ailesini ziyarete giden 'ın anlattıkları kan dondurdu! haberine göre Serpil ve kuzenleri 25 Temmuz akşamı iki araçla gezmeye çıktı. Issız bir yola gelindiğinde ortada park etmiş otomobili gördüler. Araçtan çok yoğun bir alkol kokusu geliyordu, iddiaya göre araçta bulunan dört erkek Serpil Ünal'ın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Otomobilde üç kız kuzeniyle birlikte olan Serpil Ünal korkudan aracın kapılarını kilitleyerek jandarma ekiplerine haber verdi. , kızlara bağırarak "Sizi buradan geçirmeyiz." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:53 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran iddia: Babam olmasaydı bize tecavüz edeceklerdi, kapıları...
Bayram dolayısıyla İstanbul'dan ailesinin yaşadığı Sinop'a giden 27 yaşındaki Serpil Ünal, kuzenleriyle birlikte gezmeye çıktı. O sırada kiralık bir araçla onların peşine takılan kişiler otomobili takip etti. O sırada Serpil Ünal'ın babası Zeki Ünal da oradan geçince diğer araçtakiler korkup geri çekildiler. Daha sonra jandarma ekipleri Murat Çaylı'nın idaresindeki aracı durdurmaya çalıştı. Serpil Ünal; "Arkadan babam gelmeseydi bize burada tecavüz edeceklerdi, çok korktuk." dedi. Murat Çaylı'nın ise cezaevinden yeni çıktığı tespit edildi.

İddiaya göre 4 kızın bulunduğu aracı gören diğer otomobildekiler takibe başladı. Otomobili kiralamış olan Murat Çaylı iddiaya göre "Sizi buradan geçirmeyiz" dedi. Kullandığı otomobilde 3 kız kuzeniyle birlikte bulunan Serpil Ünal korkuya kapılıp aracının kapılarını kilitledi ve jandarmaya haber verdi. O sırada arkadan gelen arabadaki babası Zeki Ünal olaya müdahale etti. Sürücü Çaylı "Zeki dayı sen miydin, kusura bakma geç tabii" diyerek yolu açtı. İddiaya göre diğer araç yolun ilerisinde Serpil Ünal'ın kullandığı otomobilin arkasına takıldı. Bir süre sonra gelen jandarma Murat Çaylı'nın kullandığı otomobili durdurmaya çalıştı. Aracın durmadığını gören jandarma ekipleri havaya 3 el ateş etti ancak Çaylı olay yerinden uzaklaştı. Serpil Ünal şikâyetçi oldu.

İfadesi alınan Çaylı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hürriyete konuşan Serpil Ünal, "Babam gelmeseydi bize orada tecavüz edeceklerdi. Ormanlık yolda bizi orada kesseler bir ay bulamazlardı" dedi.

Eşiyle boşanma aşamasında ve bir çocuk babası olan Murat Çaylı (38), adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis yattıktan sonra açık cezaevine çıkma hakkı kazandı ve pandemi sürecinde tahliye edildi. Çaylı iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları anlattı: "Öyle bir şey olmadı. Aracımı mıcıra kaptırdım. Sağ sol yapıp zikzak çizip takla atmak üzereyken zorla yolun ortasında durdum. O sırada Zeki dayı olarak tanıdığımız kişi yanımıza gelip 'Ne oldu bir şey mi oldu' diye sordu. 'Kaza yapıyorduk ama bir şey olmadı' dedik ve yolu açtım. Bunlar geçtiler. Taciz etme, yol kesme gibi bir durum yok. Yalan konuşuyorlar."

Kaynak: Hürriyet

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Son dakika haberi: Kan donduran iddia: "Babam olmasaydı bize tecavüz edeceklerdi, kapıları..."
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