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Son dakika haberi! Yaylada hayvan otlatan genç kız, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı

'dan gelen son dakika bilgilerine göre 22 yaşında bir kadın kaçırıldı. Olayla ilgili detaylar gelmeye başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Başlar Yaylası'da hayvan otlatan (22), kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı. Bölgede geniş çaplı arama çalışma başlatıldığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:25 ABONE OL
Son dakika haberi! Yaylada hayvan otlatan genç kız, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı

Manavgat'ın merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Karabucak Mahallesi'nin Başlar Yaylası'nda ailesiyle yaşayan Emine Ebru Arıcan, dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra kızların yanına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Gelenlerden biri E.C.'yi tutarken, diğerleri Emine Ebru Arıcan'ın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve plakası alınamayan beyaz bir araca karga tulumba taşıdı.

KAÇIRAN 3 KİŞİ DAHA ÖNCE MAHALLEDE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ

Olay yerinde bırakılan E.C., durumu Emine Ebru Arıcan'ın ailesine haber verdi. Aile de jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. E.C. ilk ifadesinde, gelen 3 kişiyi mahallede daha önce hiç görmediğini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Son dakika haberi! Yaylada hayvan otlatan genç kız, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı
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