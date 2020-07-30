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! 'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

haberi: 'dan bu sabah dehşete düşüren bir haber geldi. Kağıthane'de D-100 otoyolunun kenarında bir kişi ağaçta asılı bir şekilde bulundu. Şahsın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:55 Son Güncelleme: 30.7.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

Kağıthane D-100 kenarında, bir kişi ağaca iple asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinde sadece çakmak çıkan cesette darp izlerine rastlandı.

Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir trafik polisi, D-100 kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.

Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı. Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu.

Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, ağaca asılı bir ceset gören vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi.

Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...

Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...
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