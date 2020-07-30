SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?

Dünya genelinde etkili olmaya devam eden corona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde çalışan vatandaşlarımızın işlerini kaybetmesi ve zaten zor olan pandemi sürecinde işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalmamaları adına devletimiz tarafından işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın tarih aralığının uzatılıp uzatılmayacağı ile hangi tarihe kadar uzatılacağını merak edenler İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusunun cevabını merak ediyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.