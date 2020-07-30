Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?

SON DAKİKA: ? devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?

Dünya üzerindeki tüm ülkelerle birlikte Türkiye’de de etkili olan coronavirüs pandemisi sebebiyle devletimiz tarafından bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemesi ve ekonomik sıkıntıya uğramaması adına kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ve iş fesih sınırlamaları yürürlüğe alındı. Koronavirüs pandemisi başlangıcından itibaren uygulanmaya başlanan sistem belirli sürelerle uzatılarak sürdürülüyordu. Aile, Çalışma ve Selçuk tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasından konuya ilişkin önemli bilgiler verildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız ? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, devam ediyor mu, ne zaman sona erecek? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 02:39 ABONE OL
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?

Dünya genelinde etkili olmaya devam eden corona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde çalışan vatandaşlarımızın işlerini kaybetmesi ve zaten zor olan pandemi sürecinde işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalmamaları adına devletimiz tarafından işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın tarih aralığının uzatılıp uzatılmayacağı ile hangi tarihe kadar uzatılacağını merak edenler İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusunun cevabını merak ediyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA