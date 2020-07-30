Son dakika: Otogarda koronavirüs sessizliği! Çeyrek asırdır böylesini görmediler...

"YOLCU BULAMIYORUM"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her yıl bayram öncesi ek seferler düzenlediklerini söyleyen şoför Mehmet Aydemir, "Otogarı şu an bomboş buluyoruz. Biz her zaman bayram üstü 8-10-12 tane ilave seferler yapardık. Şu anda aracım boş. Bırakın ek seferi normal aracım boş yani. Yolcu bulamıyorum. Ana baba günü olması lazım. İlave seferler için araçlar hazırlamıştık ama onları bırakın kendi normal servisimiz dolmuyor. Daha önce asla böyle bir şey yaşamamıştık. Hiçbir bayramı böyle görmedik biz. En kötü bayramımızda 8 tane ek sefer koyardık" şeklinde konuştu.

"BAYRAMA 15 GÜN KALA BİLET BULAMAZDIK"

İstanbul'da Malatya'ya gitmek üzere otogara gelen Yusuf Çakır, "Geçmiş yıllarda bu zamanlar bilet bulamazdık yani. O zamanlar 15 gün önceden yazıhaneleri arayıp bilet ayırtıyorduk. Şimdi yoğunluk olmadığı için rahatlıkla alabiliyorsun yani. Çünkü herkes erken kaçtı memleketine" dedi.