Son dakika: Otogarda koronavirüs sessizliği! Çeyrek asırdır böylesini görmediler...

"ESKİ BAYRAM HAVASI YOK"

12 yıldır şoförlük yaptığını belirten Yaşar Dursun, 15 Temmuz Otogarı'nın bu yılki manzarası karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Dursun, "Geçmiş yıllara göre ben hiç bugünkü gibi bir manzara görmedim yani. Her taraf bomboş. Geçen bayramlarda 1 ay önceden otobüsler tıklım tıklım dolardı. Ama şu an boş. En yoğun hali şu an gördüğünüz hali. Bilet sıkıntısı yok yani. Yolcular biletini bulup rahat rahat gidiyor. Eskiden 45 gün önceden biletler satılır biterdi. Şu anda bir bayram havası yok. 45 gün önceden biletlerimizi cebimize koyardık. Biz bayrama gidiyoruz derdik. Buralar tıklım tıklımdı insanlar cıvıl cıvıldı. Şu an herkes kendi canının derdine düşmüş" ifadelerini kullandı.