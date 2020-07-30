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listesi: mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz ve son depremler

Ülkemiz konumu itibariyle fay hattı üzerinde yer aldığı için listesi sürekli güncelleniyor. ve tarafından yayınlanan son depremlere göre; depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı hakkında detaylı bilgi kamuoyuna sunuluyor. En ufak sarsıntıda bile depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkündür. Peki mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi…

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Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

ve listesini vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. Türkiye fay hattı üzerinde bulunduğu için en ufak sarsıntı olsa bile panik ve korkuya sebep oluyor. AFAD ve listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve !

SON DEPREMLER LİSTESİ: DEPREM Mİ OLDU? 30 TEMMUZ

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Haberimizde, 30 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

30 Temmuz ve listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına denir.

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Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
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