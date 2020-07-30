Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. Türkiye deprem fay hattı üzerinde bulunduğu için en ufak sarsıntı olsa bile panik ve korkuya sebep oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler!

SON DEPREMLER LİSTESİ: DEPREM Mİ OLDU? 30 TEMMUZ

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Haberimizde, 30 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.