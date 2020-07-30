Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. Türkiye deprem fay hattı üzerinde bulunduğu için en ufak sarsıntı olsa bile panik ve korkuya sebep oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 30 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler!
Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Haberimizde, 30 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.