Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği Süper Loto'nun 667. hafta çekiliş sonuçları bugün (30 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli olacak. 667. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 30 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 667. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…
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Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.