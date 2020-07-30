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Tarım ve , bugün 12 ilde çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı

Tarım ve , bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, 'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 22:06 ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı
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