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'de bayram yoğunluğu arttı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla dışı seyahatler başladı..

Giriş Tarihi: 30.7.2020 23:27 Son Güncelleme: 30.7.2020 23:44 ABONE OL
TEM'de bayram yoğunluğu arttı

yolu Kocaeli geçişinde, Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı..

TEM'de bayram yoğunluğu arttı

'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu..

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı | Video

TEM'de bayram yoğunluğu arttı

D-100 KARAYOLU AÇIK

Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı.

TEM'de bayram yoğunluğu arttı

İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.

TEM'de bayram yoğunluğu arttı

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK

- İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti.

Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti..

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TEM'de bayram yoğunluğu arttı
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