Teşrik tekbiri nasıl getirilir, nasıl okunur? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Teşrik tekbiri için vakit geldi... Milyonlarca vatandaş, mübarek Kurban Bayramı'nı heyacanla bekliyor. Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği süre boyunca vakit namazlarında teşrik tekbiri getirecek olanlar, hem bilgilerini tazelemek, hem de ilk defa okuyacaksa teşrik tekbiri okunuşunu öğrenmek için, detayları araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda okunan teşrik tekbiri nasıl getirilir ve teşrik tekbiri ne zaman, hangi süre içerisinde okunması gerekir? Aşağıda, Kurban Bayramı teşrik tekbiri okunuşu ve teşrik ile ilgili merak edilen tüm bilgiler detaylı olarak yer almaktadır...

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU: TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR VE NE ZAMAN OKUNUR?

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir.