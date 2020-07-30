Teşrik tekbirleri, arefe günü yani bugün sabah namazı ile başlayarak farz namazların akabinde okunmaktadır. Arefe günü yapılan ibadetlerin faziletleri oldukça fazladır. Bu günde okunacak olan tekbirler de bu ibadetlerden biri olarak bilinmektedir. Peki, Teşrik tekbirleri farz mıdır? Teşrik tekbirleri kimlere vaciptir? İşte detaylar…

TEŞRİK TEKBİRLERİ FARZ MIDIR, KİMLERE VACİPTİR?

Bugün sabah namazıyla beraber milyonlarca Müslümanın gerçekleştirdiği teşrik tekbirleri toplamda 23 vakit okunacaktır. Bayramın dördüncü günü olan ikindi namazına müteakip farz namazların akabinde okunacak tekbirler "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir…