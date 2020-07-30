Teşrik tekbirleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri nasıl getirilir, nedir ve ne zaman başlar?

Mübarek Kurban Bayramı'nın arefe gününü yarın yaşayacağız. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramın birinci gününde sabah namazlarının ardından ise kurban kesme ibadeti gerçekleştirilecek. Kurban kesme ibadeti öncesinde, milyonlarca Müslüman teşrik tekbirleri getirecek. Teşrik tekbiri getirmek, her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Peki, Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

Bu yıl teşrik tekbirleri 30 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek.

İşte teşrik tebrikleri Arapça ve Türkçe okunuşu;