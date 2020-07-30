Teşrik tekbirleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri nasıl getirilir, nedir ve ne zaman başlar?

Mübarek Kurban Bayramı'nın arefe gününü yarın yaşayacağız. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramın birinci gününde sabah namazlarının ardından ise kurban kesme ibadeti gerçekleştirilecek. Kurban kesme ibadeti öncesinde, milyonlarca Müslüman teşrik tekbirleri getirecek. Teşrik tekbiri getirmek, her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Peki, Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu
Bu yıl teşrik tekbirleri 30 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek.
İşte teşrik tebrikleri Arapça ve Türkçe okunuşu;
Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Toplamda 23 vakit okunmuş olur.
Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.
Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.
TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?[TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.