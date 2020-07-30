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'deki trafik magandası kıskıvrak yakalandı!

'deki trafikte terör estiren kişi kıskıvrak yakalandı. İzmir'de, otomobille seyir halindeyken camdan tabancayla havaya ateş açtığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, arabayı kullanan kişinin silahını çıkararak havaya ateş açtığı görülüyor. Olay, sosyal medyada büyük tepki gördü. Şüphelinin, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 16:12 Son Güncelleme: 30.7.2020 16:17 ABONE OL
İzmir'deki trafik magandası kıskıvrak yakalandı!

Kaynaklar'da onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan sürücü, tabancasını çıkardı, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü, 35 KNT 80 plakalı otomobiliyle yoluna devam etti.

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Olay anı, otomobilin arkasında seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmayla ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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İzmir'deki trafik magandası kıskıvrak yakalandı!
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