Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti.

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Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ağlama sesinin geldiği kamyonun kasasının brandasını kaldırdıklarında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.