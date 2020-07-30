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Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

'nın İznik ilçesinde 3 günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar. Gece yarısı ağlama sesini takip ederek erkek bebeği kasanın içerisinde bulan polisler bebeğin anne babasının peşine düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:41 Son Güncelleme: 30.7.2020 09:50 ABONE OL
Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti.

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Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ağlama sesinin geldiği kamyonun kasasının brandasını kaldırdıklarında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.

Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Yapılan inceleme sonrası 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasından bebeği alan ekipler sağlık ekiplerine teslim etti.

Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

112 ekipleri 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi.

Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Şehir Hastanesine sevk edildi.

Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeğin ailesini bulmak için tahkikat başlatıldı.

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Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar
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