İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.





İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz günü Şişli ve Avcılar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 790 gram metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 adet extacy hap, 43 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 10 bin 410 TL, 400 Dolar, 100 Euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.