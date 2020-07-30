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satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

İstanbul’da satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu işlemleri tamamlanan 5 şüpheli de tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:54 ABONE OL
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz günü Şişli ve Avcılar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 790 gram metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 adet extacy hap, 43 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 10 bin 410 TL, 400 Dolar, 100 Euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama
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