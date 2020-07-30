Yazar Mürşide Uysal vefat etti

Eğitimci ve Araştırmacı-Yazar Mürşide Uysal, 60 yaşında vefat etti. Yazar ve yayıncı Asım Uysal'ın eşi olan Mürşide Uysal, önceki akşam saatlerinde yeni tip koronavirüsün oluşturduğu oksijensizliğe bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ankara'da 20 Mart 1960'da dünyaya gelen Uysal, ilk, orta ve lise eğitimini Çubuk'ta bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Uysal, Konya Özel Başak Lisesi'nde bir dönem öğretmenlik yaptı. Bu arada STK'larla çeşitli çalışmalar yürüten ve eğitim seminerleri veren Mürşide Uysal, 2000'de İstanbul'a yerleşti. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Uysal'ın, ilahiyat dalında yazdığı kitapların yanı sıra çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça'ya çevrildi.