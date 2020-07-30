Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa da başladı

Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa da başladı

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa da başladı
Muğla'da 83 kaçak göçmen, Bozburun Yarımadası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından, cep telefonları ve paraları alınarak Türk karasularına itildi. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım istediği ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerle karşılaştı. 23 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa da başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA