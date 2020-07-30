Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa da başladı

Muğla'da 83 kaçak göçmen, Bozburun Yarımadası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından, cep telefonları ve paraları alınarak Türk karasularına itildi. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım istediği ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerle karşılaştı. 23 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı.