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Hangi İle Ait? 246 Nerenin Alan Kodu, Nereye Ait?

’de her ilin telefon kodları bulunmaktadır. Öyle ki, bazı illerimizde 2 tane bile bulunmaktadır. Bu illerin sabit hatlarından yapılan aramalar da, kendilerine özel kodları gözükmektedir. 0246 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. Peki, nerenin, hangi ile ait? İşte detaylar…

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0246 Alan Kodu Hangi İle Ait? 246 Nerenin Alan Kodu, Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan illerin, kendilerine ait telefon kodları bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. 0246 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. Peki, 0246 alan kodu nerenin, hangi ile ait? İşte detaylar…

0246 ALAN KODU HANGİ İLE AİT? 0246 NERENİN ALAN KODU, NEREYE AİT?

0246 Isparta'nın telefon kodudur. Isparta iline ait telefonlar 0246 alan kodu ile başlamaktadır.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomünikasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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0246 Alan Kodu Hangi İle Ait? 246 Nerenin Alan Kodu, Nereye Ait?
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