0288 Alan Kodu Hangi İle Ait? 288 Nerenin Alan Kodu, Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan illerin, kendilerine ait telefon kodları bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. 0288 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. Peki, 0288 alan kodu nerenin, hangi ile ait? İşte detaylar…

0288 ALAN KODU HANGİ İLE AİT? 0288 NERENİN ALAN KODU, NEREYE AİT?

0288 Kırklareli'nin telefon kodudur. Kırklareli iline ait telefonlar 0288 alan kodu ile başlamaktadır.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomünikasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.