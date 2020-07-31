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Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

'ta 8 yaşındaki Ela Şeliman ve anneannesi Suna Urtanur'un ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet T. tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:00 ABONE OL
Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında 28 Temmuz tarihinde sabah saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Suna Urtanur (56) ile 8 yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetmiş, olayda ayrıca 3 kişi yaralanmıştı.

Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde olayın kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmişti.

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Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan da kaydı olan Ahmet T. (38) olduğu belirlendi. Şüpheli Ahmet T. polisin düzenlediği operasyonla Bahçelievler'de yakalandı. Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet T. dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ahmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

'ta çıkarttığı yangında Suna Urtanur ve torunu Ela Şeliman'ın ölümüne sebep olan Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de çıkan bir yangında hırsızlık yaparken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

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Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı
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