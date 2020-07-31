Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan da kaydı olan Ahmet T. (38) olduğu belirlendi. Şüpheli Ahmet T. polisin düzenlediği operasyonla Bahçelievler'de yakalandı. Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.