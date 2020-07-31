Bayramın ilk günü bugün otobüsler, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda İstanbul'da marmaray, metro, otobüsler (ulaşım) bedava mı?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle geçtiğimiz Ramazan bayramında çoğu kişi, ailelerinin yanına gidemedi. Pandemi sürecinde yaşanan tedbirler kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu bayram herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Şehir içinde seyahat edecek kişiler 'Bugün metro, tramvay ve metrobüs ücretsiz mi?' sorusunun cevabını arıyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi belediye iştirakları ücretsiz olacak! Arife günü için ise aynı durum söz konusu değil...
Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.
BUGÜN YANİ AREFE GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ DEĞİL! İETT, METRO VE MARMARAY SEFERLERİNDE ÜCRETSİZ DURUMU BU GECE 00:00'DAN SONRA BAŞLAYACAK...
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.