Arkadaşı evlenme teklif edecekti…! Belindeki silah ateş aldı!

Bekçi olarak görev yapan Furkan G., yakın bir arkadaşının evlilik teklifine yardım etmek istedi. Olay geçtiğimiz aylarda Sarıyer ilçesinde Rumeli Feneri yakınlarında yaşandı. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde bekçi olarak görev yapan Furkan G., yakın bir arkadaşının evlilik teklifi organizasyonuna yardım etmek istedi. Evlilik teklifi esnasında belindeki şahsına zimmetli silahı yere düştürdü ve düştüğü an ateş aldı, etraftaki insanların zarar görmemesi için panikle yerden aldı havaya kaldırdı.



Havaya kaldırdığı an istemeden birkaç el ateş etti. Olayın ardından çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi şahsına zimmetli silahla havaya ateş eden bekçi Furkan G.'yi polis merkezine götürdü ve hakkında soruşturulma başlatıldı.

DESTEK OLMAK İSTERKEN PİŞMAN OLDU

Arkadaşının evlilik teklifini yardım etmek isteyen bekçi Furkan G., verdiği ifadesinde ''Çok yorgun ve uykusuzdum, arkadaşımı kırmamak için gittim. Belimdeki silah düşünce bir el ateş aldı, bende çevre sakinlerine gelmesin diye hemen kaldırdım. Silahı havaya kaldırdım istemsizce ve panikle tetiğe bastım. Silah kazalarına ehemmiyet gösteren, titiz davranan birisiyim" diyerek savunmasını gerçekleştirdi.

DAVALIK OLDU

Hakkındaki soruşturma tamamlandıktan sonra 'Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme' suçundan dava açıldı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Kızını Almanya'ya göndermek istemeyen Sakine, Yargıtay'ın onayını bekliyor

Yangın mağduru çifte özel jest

‘Minderli Sinema Günleri’nde sürpriz evlilik teklifi geldi