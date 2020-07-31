Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet bilgileri ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

Dini bayramlarımız arasında en önemlilerinden olan Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu önemli ve anlamlı günde pek çok ibadet yaparak yüce Allah'a dua ve şükür edeceğiz. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için Müslüman vatandaşlarımız yılda 2 kez kılınması sebebiyle bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgi tazelemek amacıyla Bayram Namazı nasıl kılınır? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor…

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Kurban Bayramı namaz kılınışıyla ilgili tüm detaylar şöyle;