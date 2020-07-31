Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet bilgileri ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

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? bilgileri ile Kurban kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel günde sabah erken saatlerde bayram namazı kılınacak, dualar edilecek ve kurban ibadeti yerine getirilecek. Öte yandan yılda 2 kez kılınan bayram namazı kimi zaman unutulabiliyor. Bu bağlamda hafızalarını tazelemek isteyenler ? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, ile Kurban kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 03:32 Son Güncelleme: 31.7.2020 07:12 ABONE OL
Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

Dini bayramlarımız arasında en önemlilerinden olan Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu önemli ve anlamlı günde pek çok ibadet yaparak yüce Allah'a dua ve şükür edeceğiz. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için Müslüman vatandaşlarımız yılda 2 kez kılınması sebebiyle bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgi tazelemek amacıyla ? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor…

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Kurban Bayramı namaz kılınışıyla ilgili tüm detaylar şöyle;

Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

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Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet bilgileri ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?
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