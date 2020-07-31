Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım bugün sona erdi. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 30 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı tatili başlıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve bayram tatili ne zaman bitecek? Bu başlık altında, Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.

2020 KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;