Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

Eczane çalışma saatleri bayramın ilk gününde araştırılmaya başlandı. Bayramdan dolayı eczaneler açık mı kapalı mı olacağı merak edilirken sabah saatlerinden itibaren medikal ihtiyaçları olanlar tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı? ?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 10:17 ABONE OL
Bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

31 Temmuz bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanıyor. Dolayısıyla vatandaşların merak ettiği pek çok sorunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de , gibi soruların yanıtları olmaktadır. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 2020

Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Durum böyle olduğu için nöbetçi eczane listesine göre; vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilirler.

Bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanmaya başladı.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

Bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan bayramda eczaneler nöbetçi eczane olarak çalışacak. 31 Temmuz 2020 Cuma tüm gün ve yarın sabaha kadar nöbetçi olarak çalışacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA