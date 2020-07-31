31 Temmuz bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanıyor. Dolayısıyla vatandaşların merak ettiği pek çok sorunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı gibi soruların yanıtları olmaktadır. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?
Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Durum böyle olduğu için nöbetçi eczane listesine göre; vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilirler.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanmaya başladı.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan bayramda eczaneler nöbetçi eczane olarak çalışacak. 31 Temmuz 2020 Cuma tüm gün ve yarın sabaha kadar nöbetçi olarak çalışacaktır.