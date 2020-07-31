31 Temmuz bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanıyor. Dolayısıyla vatandaşların merak ettiği pek çok sorunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı gibi soruların yanıtları olmaktadır. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Bugün bayramın ilk günü eczaneler açık mı kapalı mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 2020

Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Durum böyle olduğu için nöbetçi eczane listesine göre; vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilirler.