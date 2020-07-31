Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı?Bayramın ilk günü bugün Osmangazi ve FSM köprüsü bedava mı?

İslam aleminin büyük huzura eriştiği Kurban Bayramına girerken otoyol ve köprüleri ücretsiz kullanmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Önceki senelerde bayram ve arife günü (otobüs, tramvay seferleri, metro seferleri, şehir hatları vapurları) ücret alınmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollardan ücret alınmayacak. Peki Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Arife günü bugün Osmangazi ve FSM köprüsü bedava mı?

BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler vatandaşların en sık kullandığı ulaşım yoludur. Toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanınca ' Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?' sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte detaylar…