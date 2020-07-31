Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı?Bayramın ilk günü bugün Osmangazi ve FSM köprüsü bedava mı?

İslam aleminin büyük huzura eriştiği Kurban Bayramına girerken otoyol ve köprüleri ücretsiz kullanmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Önceki senelerde bayram ve arife günü (otobüs, tramvay seferleri, metro seferleri, şehir hatları vapurları) ücret alınmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollardan ücret alınmayacak. Peki Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Arife günü bugün Osmangazi ve FSM köprüsü bedava mı?
Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler vatandaşların en sık kullandığı ulaşım yoludur. Toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanınca ' Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?' sorusu yanıt bulmuş oldu.
İşte detaylar…
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.
Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.