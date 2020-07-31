Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı banka çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar için merak konusu oldu. Online işlemler dışında şubede işi olanlar, 'Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramında, yani bugün bankalar açık mı? Aşağıda, resmi banka çalışma saatleri ve hangi günler açık, hangi günler kapalı olduğu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, aşağıda belirtilen tarihler içerisinde kapalı olacak;