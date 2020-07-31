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Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar çalışıyor mu? tatilinin başlaması ile birlikte, resmi veya özel kurumlarda işi olan vatandaşlar, bu kurumların çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kurumlar arasında bankalar da yer alıyor ve binlerce vatandaş "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu başlık altında, çalışma saatleri ve "bayramda bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı yer alıyor.

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Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar için merak konusu oldu. Online işlemler dışında şubede işi olanlar, 'Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramında, yani bugün bankalar açık mı? Aşağıda, resmi ve hangi günler açık, hangi günler kapalı olduğu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, aşağıda belirtilen tarihler içerisinde kapalı olacak;

Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

günleri bankalar kapalıdır.

Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte 'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

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Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?
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