Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı banka çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar için merak konusu oldu. Online işlemler dışında şubede işi olanlar, 'Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramında, yani bugün bankalar açık mı? Aşağıda, resmi banka çalışma saatleri ve hangi günler açık, hangi günler kapalı olduğu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar, aşağıda belirtilen tarihler içerisinde kapalı olacak;
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
günleri bankalar kapalıdır.
EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.
AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.