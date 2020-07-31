Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı?

Son aylarda vatandaşların en çok para harcadığı yerler olarak marketler dikkat çekiyor. Marketlerin bugün açık olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün A101, Migros ve BİM marketleri açık mı? Aynı şekilde marketlerin açılış kapanış saatleri de oldukça önemli. Marketlerden herhangi bir yazılı açıklama gelmedi fakat BİM Marketlerinin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacağı ifade edildi. FİLE, A101, ŞOK ve MİGROS gibi marketlerin ise bayramda açık olması bekleniyor.
BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.