Haberler Yaşam Haberleri Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı?

Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı? Tüm Türkiye’de bugün bayram çoşkusu yaşanıyor. En çok merak edilen noktalar arasında ‘marketler açık mı?’ sorusu var. Özellikle havaların sıcak olması, tatilcilerin de tatil beldelerine akın etmesine neden oldu. Bugün yani bayramda A101 ve BİM açık mı? Kurban bayramı bugün başladı. 31 Temmuz'da başlayan bayram, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Marketler kadar mahalle bakkalları, fırınlar ve manavların da açık olup olmayacağı merak ediliyor. Ülkemizde en çok tercih edilen BİM marketleri bayramın 1. Günü ve 2. Günü kapalı olacak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:07 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:08 ABONE OL

Son aylarda vatandaşların en çok para harcadığı yerler olarak marketler dikkat çekiyor. Marketlerin bugün açık olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün A101, Migros ve BİM marketleri açık mı? Aynı şekilde marketlerin açılış kapanış saatleri de oldukça önemli. Marketlerden herhangi bir yazılı açıklama gelmedi fakat BİM Marketlerinin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacağı ifade edildi. FİLE, A101, ŞOK ve MİGROS gibi marketlerin ise bayramda açık olması bekleniyor.

A101, MİGROS, ŞOK VE BİM MARKETLERİ BUGÜN AÇIK MI? BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek. BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle: