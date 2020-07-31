Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 31 Temmuz 2020 bayramın ilk günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık? Bugün kargolar açık mı kapalı mı?

31 Temmuz 2020 bayramın ilk günü , saat kaça kadar açık? kapalı mı?

30 Temmuz 2020 tarihi Arefe Günü idrak edilecek olup pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de bugün , gibi soruların yanıtları olmaktadır. Bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle çoğu vatandaş alışverişlerini internet üzerinden yapmış yapmaya da devam etmektedir. Bu alışverişlerde ürünlerin güvenilir şekilde ulaşmasını sağlayanlar ise kargolar olmaktadır. Peki; ? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 07:08 Son Güncelleme: 31.7.2020 07:08 ABONE OL
Bugün kargolar açık mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

Arefe Günü resmi tatiller arasına girdiği için vatandaşlar böyle bir günde pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Bunlardan bir tanesi de bugün , neler gibi soruların yanıtları oluyor. Öte yandan resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil edildiği bilinmekle birlikte ? 30 Temmuz 2020 , saat kaça kadar açık?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe Günü bugün kargolar açık mı sorusu yanıt buldu. Kargoların gün boyu çalışması beklenirken bugün kısıtlama yaşanmayacağından kargoların çalışma durumu şirketlere göre de değişiklik göstermektedir.

Bugün kargolar açık mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.

Bugün kargolar açık mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.

YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.

ARKADAŞINA GÖNDER
31 Temmuz 2020 bayramın ilk günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık? Bugün kargolar açık mı kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA