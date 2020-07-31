Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz bugün (31 Temmuz 2020 Cuma) vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan acil biri ihtiyacı olan ve marketlerden alışveriş yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (31 TEMMUZ – 3 AĞUSTOS 2020)

31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;