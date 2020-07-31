31 Temmuz Bugün noterler açık mı, kapalı mı? Bayramın ilk günü noterler çalışıyor mu?

30 Temmuz 2020 Arefe Günü'ne girmiş olmamız dolasıyla noterlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Normal şartlarda hafta içi hizmet veren noterler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Bayramdan bir gün önceki arefe günü bazı kurumların yarım gün çalıştığı biliniyor. Peki Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günüyle beraber bugün noterler açık mı sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…