Çocuklarımıza kurban ibadetini nasıl anlatalım

Doç. Dr. Ekinci; Ekonomik imkanları yeterli olmayan ailelere kurban etlerinin ikram edilmesi ile bayramın toplumun tüm katmanlarında birlikte kutlandığı anlatılmalı; ve bu anlamda kurban bayramının toplumsal dayanışma için önemi vurgulanmalıdır. Okul öncesi yaşlardan itibaren çocuklar yardımlaşma ve paylaşım kavramlarını kavramaya başlarlar. Çocuklara bayramın bu yönleriyle anlatılması anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.





ÇOCUKLARIMIZA KURBAN İBADETİNİ NASIL ANLATALIM



Genel olarak çocuklar 10-11 yaşlarından itibaren soyut kavramları algılamaya başlarlar. Bu yaştan küçük çocuklarda Kurban bayramı ve dini görevlerimizle ilgili bazı soyut kavramlar tam olarak anlaşılmayabilir. Bu sebeple, 11 yaş öncesi çocuklarda, kurban bayramı ailelerin bir arada olduğu bir dini bayram şeklinde anlatılmalı ve toplumsal dayanışmaya daha çok değinilmelidir. 11 yaştan büyük çocuklara, Kurban bayramının dinimizdeki yeri ve kurban kesimi ibadeti, çocuğun mizaç özellikleri de dikkate alınarak, daha ayrıntılı olarak açıklanabilir.



12 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE İZLETİLMEMELİ

Her ne kadar ailelerin geleneklerinde farklılıklar olabilse de, 12 yaştan küçük çocuklara kurban kesiminin izletilmemesi doğru bir yaklaşımdır. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların kurban kesiminin yapıldığı yerden uzak tutulması yerinde olacaktır. Bu kurallara uyulması, hem çocukların bulundukları yaşın bilişsel özellikleri nedeniyle olumsuz duygular yaşamamaları hem de daha sonraki yıllarda Kurban bayramının anlamını doğru olarak algılayabilmeleri açısından önemlidir.