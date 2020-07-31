Elazığ'da kan donduran olay! Yatalak anneye işkence kamerada

Şüpheli evlat ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı.

Babaannesi yapılanın büyük bir vahşet olduğunu belirten Muhammet D., "Görüntü Eskişehir'deki dayımın oğluna ve ardından bana geldi. Hemen hareket geçerek gerekeni yaptık. Polisle eve gittik ve adam gözaltına alındı. Babaannemin vücudunda morluklar var. 2 kolu ve diz kapakları kömür gibiydi. Yanağı kıpkırmızı olmuştu. Dili mosmordu. Nasıl bir insan bu. Dilinin altındaki ince tabakayı bile koparmış. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Ben daha ne söyleyeyim. Denetimli olarak serbest bırakılmış. Daha fazla ceza almasını istiyoruz. Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın" dedi.