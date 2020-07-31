Eski koca dehşeti

Niğde'de yaşayan Süheyla Yılmaz (28), geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanarak babasının evine döndü. Eşiyle tekrar barışmak isteyen Burak Kahraman (30) önceki akşam alkollü halde kayınpederinin evine gitti. Kahraman, çıkan tartışmanın ardından eski eşi Süheyla Yılmaz, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da evdeki 5 yaşındaki kızını alarak kaçtı. Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Meral ve Ahmet Yılmaz çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yakalanarak gözaltına alınan Burak Kahraman, tutuklandı.