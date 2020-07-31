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Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
İzmir, Konya, Çanakkale ve Hatay’da orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesindeki Balçova Barajı ve teleferik yakınında ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın helikopter ve uçakların havadan, 210 işçinin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü ile Konya'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları da karadan ve havadan sürüyor. Bu arada Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan orman yangınları akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Balçova yangınını, helikopterinden inceleyerek kara birliklerini yönlendirdi. Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
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İzmir, Konya, Çanakkale ve Hatay’da orman yangını
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