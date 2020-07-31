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Kaçan kurbanlık danayı "Gel kurban olduğum" diyerek ikna etmeye çalıştı!

'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:17 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:18 ABONE OL
Kaçan kurbanlık danayı Gel kurban olduğum diyerek ikna etmeye çalıştı!

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.

Kaçan kurbanlık danayı Gel kurban olduğum diyerek ikna etmeye çalıştı!

Bahçelievler Mahallesi'ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlık danayı Gel kurban olduğum diyerek ikna etmeye çalıştı!

Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

Kaçan kurbanlık danayı Gel kurban olduğum diyerek ikna etmeye çalıştı!

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi.

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Kaçan kurbanlık danayı "Gel kurban olduğum" diyerek ikna etmeye çalıştı!
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