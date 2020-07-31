Kahreden yangından cinayet çıktı

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2226. Sokak'taki bir binada geçtiğimiz Salı günü 07.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ve polis olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri 7 kişiyi yangından merdivenle kurtarırken İzmir'den torununu görmeye gelen anneanne Suna Urtanur ve 8 yaşındaki torunu Ela Selimen hayatını kaybetti. Polis yangının ardından başlattığı soruşturmada dehşet verici görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden yangını 38 yaşındaki Ahmet T. adındaki kişinin çıkardığı anlaşıldı. Ahmet T., Bahçelievler'de gözaltına alındı. Ahmet T.'nin binayı bilinçli olarak hedef almadığı, yangın çıkarmayı alışkanlık haline getirdiği ve 2010 yılında Sultangazi'de 3 yangın çıkardığı, Esenyurt'ta da 4 farklı binada yangın çıkardığı ortaya çıktı. Zanlı polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.