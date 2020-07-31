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‘Kardeşini öldürdüm gelin cesedinizi alın’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
‘Kardeşini öldürdüm gelin cesedinizi alın’
İstanbul Büyükçekmece'de 15 yıllık evli olan Sami Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Derya Aslan'ı (33) barışma bahanesi ile götürdüğü ormanlık arazide başından vurarak öldürdü. Kaçan Sami Aslan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Çılgın kocanın, eşini vurduktan sonra kayınbiraderini arayıp "Kardeşini öldürdüm gelin cesedinizi alın" dediği öne sürüldü. Polis de telefon üzerine bölgeye gidince iki çocuk annesi kadının cesedine ulaştı. Kaçan şüphelinin, "Öldüreceğim iki kişi daha var" diye tehditler savurduğu da iddia edildi.
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‘Kardeşini öldürdüm gelin cesedinizi alın’
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