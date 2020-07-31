İstanbul Büyükçekmece'de 15 yıllık evli olan Sami Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Derya Aslan'ı (33) barışma bahanesi ile götürdüğü ormanlık arazide başından vurarak öldürdü. Kaçan Sami Aslan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Çılgın kocanın, eşini vurduktan sonra kayınbiraderini arayıp "Kardeşini öldürdüm gelin cesedinizi alın" dediği öne sürüldü. Polis de telefon üzerine bölgeye gidince iki çocuk annesi kadının cesedine ulaştı. Kaçan şüphelinin, "Öldüreceğim iki kişi daha var" diye tehditler savurduğu da iddia edildi.