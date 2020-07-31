Kargolar bugün açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Temmuz 2020 bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber birçok soru da merak ediliyor. Arefe Günü'nde bankaların çalışma durumundan kargo çalışma saatlerine kadar çeşitli konular araştırılıyor. Zira, Arefe Günü'nün de resmi tatil sayılması nedeni ile vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 30 TEMMUZ KARGO ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Bu doğrultuda, 'Arefe günü bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve çalışıyor mu?' sorusu yanıt buldu. Kargoların gün boyu çalışması beklenirken bugün kısıtlama yaşanmayacağından kargoların çalışma durumu şirketlere göre de değişiklik göstermektedir.

Detaylar ise şu şekilde;