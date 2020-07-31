Kavurma tarifi 2020: En güzel lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır? Kurban eti kavurma tarifi!

Hazırlanışı

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.