Kurban Bayramı’nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana kadar kesilir?

Kurban Bayramı, İslam âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Zilhicce ayının onuncu gününden on dördüncü gününe kadar devam eder. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bu ibadetini yerine getirecek olanlar kurban ne zamana kadar kesilir sorusuna da cevap araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi?
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.
Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).