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nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?

Mübarek Kurban Bayramı'nın birinci gününü yaşayan Müslüman alemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her yıl büyük bir heyecanla beklenilen kurban kesme ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir gibi sorulara yanıt arıyor. Peki; kurban eti dağıtımı nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 13:25 ABONE OL
Kurban eti dağıtımı nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban kesme ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler araştırmalara başladı. Allah'ya yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek amacıyla kesilen kurbanın dağıtımı da bu noktada önem taşımaktadır. İhtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi önem taşırken aynı zamanda nasıl pay edilmesi gerektiğini de bu noktada önem taşıyor. Peki; nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL OLUR? KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

Kurban eti dağıtımı nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).
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Kurban eti dağıtımı nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?
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