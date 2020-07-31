Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban kesme ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler araştırmalara başladı. Allah'ya yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek amacıyla kesilen kurbanın dağıtımı da bu noktada önem taşımaktadır. İhtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi önem taşırken aynı zamanda nasıl pay edilmesi gerektiğini de bu noktada önem taşıyor. Peki; kurban eti dağıtımı nasıl olur? Kurban eti nasıl ve kimlere dağıtılır, nasıl pay edilir?

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL OLUR? KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.