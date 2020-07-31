Kurban bayramına gelmemizle birlikte Türkiye'de yaşayan milyonlarca müslüman kurban ibadeti için hazırlıklarını tamamladı. Kurban ile ilgili teknik ve sağlık alanındaki bilgilerin yanı sıra, kurban ibadeti hakkında da araştırma yapılıyor. En çok merak edilen soruların arasında, 'Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? Kurban namazı var mı?' soruları yer alıyor. Aşağıda, kurban kesiminden sonra kılınması tavsiye edilen ama yükümlülük olmayan namaz ile ilgili detaylar yer almaktadır.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.