Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İslami usullere uygun kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

İslami usullere uygun ? vakti ne zaman başlar, biter?

Mübarek 'na sayılı saatler kaldı. Hal böyle olunca bayram ile ilgili tüm detaylar da araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de kurban kesimi ile ilgili bilgiler olmaktadır. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için büyük önem taşıyan ? vakti ne zaman başlar, biter?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 07:14 Son Güncelleme: 31.7.2020 07:14 ABONE OL
Kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

'na sayılı saatler kala kurban kesimi ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Mübarek bayramın gelmesi ile birlikte kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki; ? ne zaman başlar, biter?

KURBAN KESİMİ NASIL OLUR? KURBAN KESİM VAKİTLERİ!

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR BİTER?

vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).
Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)
اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

ARKADAŞINA GÖNDER
İslami usullere uygun kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA